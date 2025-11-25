Dvacítka mužů zákona obsadila výjezdy z Kuřimi a Tišnova, zaměřila se i na dění v obou městech. Nejvyšší hodnotu alkoholu naměřili u muže (52) v Kuřimi, který nadýchal téměř půldruhého promile.
„Řidič přitom hlídce uvedl, že před jízdou se posilnil několika pivy, a navíc měl i platnou blokaci řidičského průkazu,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Podobný problém s řidičákem měl i řidič (54), kterého hlídka kontrolovala v Tišnově. Ten usedl za volant i přesto, že o řidičský průkaz přišel po dosažení hranice 12 trestných bodů.
policie-čr-policisté-zkontrolovali-téměř-400-osob-a-370-vozidel.
