Z auta se začal valit tak hustý kouř, že řidič raději neváhal ani chvilku, nechal ho stát uprostřed silnice a vyběhl ven. Viděli to policisté, kteří tudy právě projížděli.
„Řidič přitom bohužel nestihl zatáhnout ruční brzdu. Autem se vzápětí začaly z motorové části šířit plameny. Policisté se je snažili uhasit pomocí ručního hasicího přístroje, ale to se jim nepovedlo,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Horor zažil řidič v Brně, když mu za jízdy začalo hořet auto. Stačil vyběhnout včas. (listopad 2025) Policie ČR
Hořící vůz se přitom dal do pohybu a směřoval do křižovatky, kde byla dlouhá kolona aut. Jeden z policistů proto vzal vyrážecí kladivo, odvážně přiběhl k autu a umístil mu ho před přední kolo. Tím ho zastavil.