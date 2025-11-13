Čtvrt hodiny po nedělní půlnoci zavolal na tísňovou linku 156 otec školáka, kterému se kamarádka telefonicky svěřila, že je se spolužačkou na tribuně arény a druhá dívka zkolabovala.
„Strážníci spěchali na ochozy, kde už za několik okamžiků ve tmě našli dvě šestnáctileté dívky. Jedna z nich seděla úplně bezvládně, nebyla schopná jakkoliv reagovat na otázky a strážníci měli opodstatněný strach o její život,“ uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Skončila na ARO
Přivolaní záchranáři snesli si silně opilou dívku z ochozů k sanitce. „V péči jsme měli nezletilou dívku, kterou jsme zkontrolovali, ošetřili a následně převezli s akutní intoxikací na ARO Dětské nemocnice v Brně. Strážníci odvedli dobrou práci, o pacientku se do našeho příjezdu postarali a poté nám pomáhali s jejím transportem do sanitky,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.
V hlavní roli vodka
Druhá dívka byla naštěstí v pořádku. Vysvětlila strážníkům, že si na stadionu povídaly, ona si šla zatelefonovat a kamarádka v mezičase vypila zřejmě velké množství vodky, kterou měla u sebe. Případ městská policie předala státním kolegům pro podezření ze spáchání trestného činu.
