„Přijali jsme oznámení o tom, že si paní všimla v ohradě dvou psů. Bylo tam pět potrhaných ovcí. Naši strážníci, kteří mají místní znalosti, tušili, komu ti psi patří. Majitel byl ale mimo Brno, poslal tam svého syna, který potvrdil, že se jedná o jejich psy," uvedl mluvčí městské policie Václav Kadraba. Majitel stáda vyčíslil škodu na 70 tisíc korun.
Psi útočili už v dubnu. Na konci letních prázdnin pro změnu řešila policie sedm usmrcených ovcí. „Majitele psa se nepodařilo vypátrat, případ jsme odložili," uvedl tehdy policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Neutěšenou situaci na Stránské skále monitoruje Český svaz ochránců přírody Onyx. „Majitelé nechávají psy běhat bez vodítka, psi se utrhnou a vtrhnou do ohrady. A v těch nejhorších případech je tam lidé pustí schválně," podotkl ochránce Vilém Jurek.
Na vině je lidská bezohlednost
Nejde podle něj o nedbalost, ale bezohlednost a lidskou hloupost. „Pastva je nesmírně důležitá pro péči o chráněná území, ale to, co se děje, je už opravdu za hranou. Místní pastevec je zoufalý. Především jde o bezradnost a krutost, která bere dech," dodal Jurek.
Ovce chovají ochránci přírody i na brněnském Kamenném vrchu, kam je ale vstup se psy zakázán. Tam pro změnu neznámý vandal poškozuje ohrady.
„Kvůli tomu jsme museli dva dny nahánět vystrašené ovečky po Kohoutovicích a Bosonohách. Naštěstí všechny přežily, i když byly silně stresované. Lidé by se měli zamyslet nad svým chováním a tím, jaké tragédie tím způsobují. Ovce jsou také živé bytosti a za nic nemohou," podtrhl Jurek.
