Informaci o požáru v místní části Třebětín přijali hasiči krtáce po půl sedmé. „Když jsme přijeli na místo, seník byl celý v plamenech. Po domluvě se zástupcem majitele jsme objekt nechali kontrolovaně dohořet, přitom jsme ochraňovali sousední stoh," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

„Příčina vzniku požáru je v šetření, nikdo se nezranil,“ dodal mluvčí.

U požáru zasahovalo 11 jednotek hasičů, vyhlášený byl druhý poplachový stupeň. Hasiči rozlišují čtyři, kdy nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.

V Letovicích shořel ve čtvrtek ráno seník. Škoda jde do milionů korun.
Autor: HZS Jihomoravského kraje