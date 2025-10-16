Informaci o požáru v místní části Třebětín přijali hasiči krtáce po půl sedmé. „Když jsme přijeli na místo, seník byl celý v plamenech. Po domluvě se zástupcem majitele jsme objekt nechali kontrolovaně dohořet, přitom jsme ochraňovali sousední stoh," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
„Příčina vzniku požáru je v šetření, nikdo se nezranil,“ dodal mluvčí.
U požáru zasahovalo 11 jednotek hasičů, vyhlášený byl druhý poplachový stupeň. Hasiči rozlišují čtyři, kdy nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.
VIDEO: Na Pražském okruhu shořel autobus litvínovských hokejistů
Na Pražském okruhu shořel autobus litvínovských hokejistů Instagram
Na Pražském okruhu shořel autobus litvínovských hokejistů Instagram