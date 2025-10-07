Nehoda se stala jen pár kilometrů před Znojmem. „Z důvodu vyšetřování je silnice I/53 oboustranně uzavřena,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka, podle kterého to vypadalo, že řidič náklaďáku příliš nebrzdil. Následky jsou proto devastující.

Drsná nehoda na Znojemsku: Šofér zdemoloval zděnou zastávku, skončil v nemocnici

Mladý řidič nezvládl u Oleksovic řízení a zboural zděnou zastývku.
Záchranáři bojhovali o život řidiče osobního auta. „Těžce zraněného muže napojili na plicní ventilaci a přepravili ho do FN Brno v Bohunicích,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Podle serveru dopravniinfo.cz se předpokládá, že odstraňování nehody potrvá nejméně do 11 hodin. Do té doby odklánění policisté dopravu přes Dyje, Tasovice a Hodovice.

Děsivé video smrtelné nehody: Auto vyletělo z dálnice, řidič v nemocnici zemřel

Při nehodě na D2 mezi Malackami a Bratislavou zemřel řidič.

Kamion nedobrzdil

K další vážné nehodě, kde je pravděpodobným viníkem opět kamion, došlo na dálnici D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy. „Podle prvotních informací kamion patrně nedobrzdil a do auta zezadu narazil, řekl mluvčí policistů David Chaloupka.

Na místo zamířil vrtulník záchranářů, ale nakonec pouze jednoho lehce zraněného odvezla sanitka do vyškovské nemocnice. Řidiči mohou sjet z dálnice na 216. kilometru a vrátit se na 210. Kilometru, je nutné ale počítat se značným zdražením.

VIDEO: Kamion se převrátil těsně vedle skupiny dětí, zachránily se na poslední chvíli!

Video
Video se připravuje ...

Kamion se převrátil těsně vedle skupiny dětí, zachránily se na poslední chvíli! Facebook/Milos Ferletak

Fotogalerie
3 fotografie
Vážná dopravní nehoda zablokovala hlavní silniční tah na silnici I/43 z Znojma.
Vážná dopravní nehoda zablokovala hlavní silniční tah na silnici I/43 z Znojma.
Autor: Policie ČR