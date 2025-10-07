Nehoda se stala jen pár kilometrů před Znojmem. „Z důvodu vyšetřování je silnice I/53 oboustranně uzavřena,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka, podle kterého to vypadalo, že řidič náklaďáku příliš nebrzdil. Následky jsou proto devastující.
Podle serveru dopravniinfo.cz se předpokládá, že odstraňování nehody potrvá nejméně do 11 hodin. Do té doby odklánění policisté dopravu přes Dyje, Tasovice a Hodovice.
Kamion nedobrzdil
K další vážné nehodě, kde je pravděpodobným viníkem opět kamion, došlo na dálnici D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy. „Podle prvotních informací kamion patrně nedobrzdil a do auta zezadu narazil, řekl mluvčí policistů David Chaloupka.
Na místo zamířil vrtulník záchranářů, ale nakonec pouze jednoho lehce zraněného odvezla sanitka do vyškovské nemocnice. Řidiči mohou sjet z dálnice na 216. kilometru a vrátit se na 210. Kilometru, je nutné ale počítat se značným zdražením.
