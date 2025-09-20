„Když záchranáři dorazili na místo, řidičce už nedokázali pomoci, její zranění byla smrtelná. Zůstali na místě, dokud se nepodařilo evakuovat z vlaku všechny cestující,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Dvořáček.

Fotografie z místa neštěstí ukazují, že mladá šoférka neměla šanci na přežití. Náraz vlaku udělal z jejího auta hromadu šrotu.

K neštěstí došlo kolem 14. hodiny, ve vlaku jelo 89 cestujících a strojvedoucí. Dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní. Přejezd je chráněný zvukovým a světelným zařízením.

Po nehodě se zastavil provoz na trati. Mezi Bučovicemi na Vyškovsku a Slavkovem u Brna jezdila náhradní autobusová doprava. Provoz byl obnovený kolem 17. hodiny. 

Na železničním přejezdu v Křižanovicích na Vyškovsku vyhasl život mladé řidičky (†20). Vjela přímo pod vlak.
Autor: ČTK / Policie ČR