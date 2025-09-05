Pachatelé vzápětí znervózněli. „Báli se, že je motorka vybavena sledovacím zařízením a ve snaze zmást policii z ní místo GPS odstranili řídící jednotku, kterou měli v úmyslu převézt přes hranice,“ řekla mluvčí policie Petra Hrůzová.

Mašina mezi slunečnicemi

Navíc majitel motorky si krádeže všiml téměř okamžitě, spustil povyk, volal na policii a okamžitě dal fotky motorky na sociální sítě. Ty si jeden ze zlodějů cestou od sklípků shodou okolností prohlížel.

Zloději ukradli na Hodonínsku žlutou motorku BMW, dlouho se z ní ale neradovali. Policie ČR

„To pachatele vyděsilo natolik, že motorku ukryli do pole plného slunečnic. Jeden z nich se dokonce přišel na policii „očistit“, když poznal svou dodávku na internetu. Tvrdil, že s krádeží nemá nic společného, že mu dodávku asi někdo ukradl,“ pokračovala Hrůzová.

Chtěl se očistit, udal se!

To ale netušil, jak si naběhl, policisté si totiž právě prohlíželi kamerové záznamy z místa a zjistili, že zloděj který táhl motorku k dodávce je velmi nápadně podobný ohlašovateli. Dokonce měl na sobě stejné oblečení a obuv.

Případ tak byl pro policisty rychle uzavřen. Oběma zlodějům bylo sděleno obvinění z trestného činu krádež, za který jim hrozí až osm let vězení.

