Blíženci

Pokud jste si dali na Silvestra předsevzetí, že si profesně polepšíte, tak se vám to podaří! Vlastně se ani nepředřete, protože vám jde všechno rychle do hlavy i od ruky. Šéfovy požadavky plníte bez řečí, díky čemuž se s ním nedostanete do konfliktu.