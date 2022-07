Střelec

Hvězdný úplněk vám přinese do života trochu stresu, tudíž se na to pečlivě připravte. Dnes neřešte vztahové patálie, protože se s drahou polovičkou absolutně na ničem nedohodnete. Také se vyhýbejte popíjení alkoholu, ten by vás jedině unavil.