Autobus naboural do horní části mostní konstrukce. „Litevský autobus jel domů z výletu. Zabloudil do Ivanovic, šofér přehlédl značku a nevešel se pod most. Vše bylo naštěstí v malé rychlosti a nikomu se nic nestalo. Nehoda byla bez alkoholu," popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Uvnitř cestovalo 44 lidí. „Záchranáři na místě ošetřili jen lehce zraněného řidiče. Nikomu z dalších cestujících se nic nestalo,“ dodala mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Hasiči přivolali k nehodě vyprošťovací automobil, po dvou hodinách autobus z pasti vytáhli. „shrnul mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Cizinci si tak neplánovaně pobyt v Česku prodloužili. Při čekání na náhradní dopravu se občerstvili v nedaleké restauraci.

Napálila do stromu

Štěstí v neštěstí při jiné nehodě měla v sobotu ráno řidička (41) osobáku, která u přehrady nedaleko Letovic na Blanensku trefila strom. Z auta ji vytáhli ven až hasiči. „Zraněná žena byla při vědomí. Vrtulník ji přepravil do traumacentra Fakultní nemocnice Brno k vyloučení závažných zranění,“ uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Na autě je škoda za 50 tisíc.

VIDEO: Kluci jeli za zábavou, utopili auto