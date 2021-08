Beran

Do konce týdne vám hvězdy přejí veliký úspěch. Pokud jste se nedočkali povýšení anebo zvýšení platu, jistě se vám to podaří. Milí Berani, byla by velká škoda nesáhnout si na dno svých sil a přijít si k hezkému úspěchu. Nyní si nemůžete opravdu na nic stěžovat.