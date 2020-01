Blíženci

Ve čtvrtek byste si měli uspořádat nevyřešené finanční záležitosti, jinak se to s vámi bude táhnout do dalšího měsíce. A to samozřejmě nechcete. Tak trochu si nadáváte, protože jste na svou pohledávku dočista zapomněli a nyní je čas na vrácení.