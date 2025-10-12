Paní Marta, která vystudovala práva, měla už od mládí jasno. „Vždycky jsem toužila být spisovatelkou,“ řekla pro Blesk.cz. Nejnovější román Poutník vznikal několik let. Jde o historickou fikcí o Ježíšovi, jenž přežije své ukřižování a později odchází s přáteli do Indie.
Přátelé Marty ze sdružení Unitarie Brno strojopis o téměř 300 stránkách postupně přepsali do počítače. „Marta ještě nekončí. Teď chystá svou novou knihu, věnovanou Marsu,“ prozradil Radovan Lovči, který na Poutníkovi pracoval jako korektor.
Zábavní Dlouháni
Ke 100. narozeninám si Marta Mokrá „nadělila“ knihu Dlouháni o dvou dvoumetrových mládencích, které potkávají nejrůznější události. Do Brna třeba přijede cirkus se dvanácti slony. Dlouháni si z něj vypůjčí slonici, se kterou podnikají výlety. Kniha vznikala půl roku, text doplnila ilustracemi sama autorka.
Rekordní zápis nepotřebuje
Marta Mokrá se narodila v roce 1921, žije v brněnské čtvrti Líšeň. Nikdy neměla děti, proto se věnovala psaní. Napsala v důchodu asi 40 námětů na knihy, tři z nich vyšly v nakladatelství Ryšavý. Návrh na zapsání do České knihy rekordů coby nejstarší česká spisovatelka odmítla s tím, že co se týká psaní, ještě neřekla své poslední slovo.
