Pokud se někdo z Kyjovanů polekal, Rudolf je uklidňuje. „Jde o přirozený jev, tak jako každý rok. Včely se rozmnožují, vyrojily se i se svou královnou a sedly na nedaleký strom. Pro lidi nejsou nebezpečné, i když je to pro laika poněkud neobvyklá podívaná a taky pěkný hukot,“ svěřil se Blesk.cz včelař.

Plachý oblékl ochranný oblek, metličkou včelky ometal z kmene tak, aby je dostal do bedničky zvané roják. Osazenstvo poté nalákal na rámky s plastem a vkládal zpět do úlů. „Je to práce na půl hodiny, když nejsou komplikace,“ podotkl.

délka: 00:44.68 Video Video se připravuje ... V Kyjově se vyrojily městské včely: Rudolf je přemluvil k návratu domů Městský úřad Kyjov

Pro případ, že se přižene neznámý roj, vyráží do akce hasiči. V případě včel na kyjovské kulturním domě se automaticky volá Rudolfu Plachému.

„Včelařině mě naučil děda, měl pět včelstev. V rodině jsem to zdědil, věnuji se včelařině naplno patnáctým rokem. Ročně chytím maximálně dvacet bodnutí, se svými včelkami si rozumím. Do práce oteklý nechodím,“ směje se Rudolf Plachý, který místní roj úspěšně „přemluvil“ k návratu domů.