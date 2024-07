Každý si po celoročním shonu v práci rád dopřeje odpočinek někde v teple u moře. Cestovní kanceláře navíc letos hlásí silnou letní sezonu, v průměru zaznamenávají čtvrtinový nárůst zájmu o zájezdy oproti loňsku.

„S poklesem inflace a tím, že mzdy konečně reálně porostou, se české domácnosti cítí bohatší. To se odráží třeba v maloobchodu, kde v posledních měsících rostou tržby. A šetřit se nebude ani na dovolených. Češi si ještě dobře pamatují, jak byli během pandemických let zavření doma. I proto zůstává poptávka po letním odpočinku v zahraničí vysoká,“ vysvětlil pro Blesk ekonom Jiří Cihlář.

Rodina okolo 80 tisíc

Jenže u čtyřčlenné rodiny se hodnota zájezdu dostává do horentních částek. Cestovní kanceláře nabízejí týdenní pobyt pro dva dospělé a dvě děti kolem 80 tisíc, a to u těchto nabídek není ani zahrnuta varianta all inclusive či plná penze. Nabízí se zde tedy otázka, kde Češi na letní radovánky berou finance.

„Části domácností zbývají úspory z posledních let. Další část si na dovolenou bude půjčovat. To částečně vyplývá i z dat,“ řekl Cihlář s tím, že objem spotřebitelských úvěrů domácností během května meziročně narostl o téměř osm procent. Výraznějšímu zájmu nahrávají i příznivé ceny zájezdů. Jedním z důvodů je i silnější konkurence, která nastala v souvislosti s rozšířením zahraničních hráčů na místní trh.

Češi a cestování v roce 2024 Autor: Infografika Blesk a AI Midjourney

Kolik průměrně zaplatíme?

Průměrná částka, kterou Češi na jednoho dospělého utratí za dovolenou v Chorvatsku, je 10 400 Kč. Řecko pak v průměru vyjde na 18 980 korun, Tunisko na 15 300 kaček a za Egypt zaplatí 17 100 Kč.

Kvalita je důležitá

Určujícím kritériem při výběru je především poměr ceny a nabízených služeb. Podle dat Invie je pro tuzemské dovolenkáře podstatným faktorem také pohodlí. Celkem 87 procent cestovatelů tak volí leteckou dopravu. Tři ze čtyř Čechů pak preferují all inclusive, nejčastěji ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Pokud chtějí na dovolené ušetřit, krátí raději délku pobytu, než aby slevovali z kvality služeb.

Video Video se připravuje ... Velvyslanec o cenách v Chorvatsku: Nejlevněji je na východě. A kde si připlatíte? Bára Holá, Lukáš Červený