Virus se přenáší zejména pohlavním stykem, ale to neznamená, že pokud nežijete příliš aktivním sexuálním životem, problém se vás netýká. „Ženy už v sobě HPV virus mohou mít delší dobu, pouze se doposud neprojevil. V podstatě v tom těle spí a nic nedělá. Potom ale může nastat nějaká krizová situace v životě a virus se třeba kvůli stresu začne projevovat,“ vysvětluje MUDr. Lubomír Mikulášek.

Novinka v prevenci

Velmi důležité jsou proto prevence a pravidelné gynekologické prohlídky, jejichž součástí je screeningové vyšetření karcinomu děložního čípku. Ženy na něj mají nárok bezplatně jednou ročně od 15 let. Ve věku 35 a 45 jim navíc stát hradí i HPV test, který v těle nachází samotný virus. Od letošního roku na něj dosáhnou i ženy ve věku 55 let.

20 let nebyla na vyšetření

Ročně se v Česku provede 2 200 000 screeningových vyšetření. „Chodí k nám mnohdy nálezy, kdy na průvodním listu vidíme poznámku od gynekologa, že paní nebyla více než 10 nebo i 20 let na preventivní prohlídce. Stěry bývají celé prokrvácené a často jde o těžký nález,“ popisuje MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková, vedoucí lékařka úseku Gynekologické cytologie Bioptické laboratoře v Plzni, která používá kvůli přesné diagnostice umělou inteligenci.

Spousta žen o HPV testování buď vůbec neví, nebo si myslí, že jde o klasický stěr z děložního čípku. Ten má však za cíl odhalit předrakovinové změny, zatímco HPV test ukazuje na přítomnost infekce, která může změny vyvolat.

Očkování jako nejúčinnější prevence

Účinnou prevencí před nákazou HPV viry je očkování. Očkovat se doporučuje ještě před zahájením sexuálního života. V Česku ho mají hrazeno chlapci i dívky ve věku 11 – 14 let včetně. Proočkovanost dívek dosáhla v roce 2021 více než 69 %. Proočkovaných chlapců je 42,5 %!

Anketa: Co víte o HPV testu?

GABRIELA P., 50 LET: Na gynekologii chodím pravidelně každého půl roku. O HPV testu už jsem slyšela, ale můj gynekolog mi ho zatím nikdy nedělal.

ZORA A., 54 LET: Na preventivní prohlídky chodím dvakrát za rok. Musím se ale přiznat, že o HPV testu slyším poprvé.

HANA K., 65 LET: Je to ostuda, ale nebyla jsem na preventivní prohlídce čtyři roky. O HPV testování jsem Přestože starší ženy už tolik neholdují sexu, nebezpečný virus způsobující rakovinu se může kdykoli »probudit«. Nově mají nárok na HPV test i ženy ve věku 55 let. em nikdy neslyšela.

Víte, že...

...v Česku rakovinou čípku ročně onemocní asi 800 žen a zhruba 400 žen za rok na ni zemře? Lidským papilomavirem se během života nakazí 80 % žen i mužů? Ve většině případů vymizí, u někoho se ale infekce projeví.

