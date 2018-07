Tleskání v letadle? Pro třetinu Čechů samozřejmé „poděkování“ pilotům

Češi na letní dovolenou pamatují. Podle aktuálního průzkumu společnosti Rondo Data se jich na ni chystá 75 procent. Nejčastěji pak odjíždějí na dva týdny. 45 procent lidí svoji dovolenou stráví v tuzemsku. Ti, kteří vyjedou, se obvykle přepravují „po vlastní ose“. Asociace cestovních kanceláří potvrzuje hlavně to, že čeští cestovatelé nejraději vyrážejí do Chorvatska a nevadí jim ani nedávné problémy s fekáliemi v Dubrovníku. A cestování v letadle si Češi umějí užít - po přistání podle průzkumu zatleská 36 procent pasažérů.

„Podle našeho aktuálního průzkumu se na letní dovolenou chystá 75 % Čechů. Nejvíce lidí (49 %) vyčerpá 2 týdny dovolené, tři týdny si vezme 17 % a jeden týden se chystá strávit letním odpočinkem 15 % respondentů. Více než 8 % Čechů si v létě vybere jen řádově pár dní z celkové dovolené,“ informuje Tomáš Kučera, jednatel Rondo Data.

Třetina lidi se chystá za dovolenou utratit do 5 tisíc korun, 30 procent lidí utratí 5 až 10 tisíc, a osm procent lidí za dovolenou nechá 30 tisíc korun. Pokud cestovatelé netráví svoji dovolenou v Česku, tak se nejčastěji chystají Chorvatska (11 procent), na Slovensko (6 procent), do Itálie (6 procent), Španělska (4 procenta), Řecka (4,5 procenta), Egypta (3 procenta), či Turecka (2,7 procenta).

Tleskáte v letadle? Víc než třetina Čechů ano

Průzkum udává, že nejčastěji Čech cestuje „po vlastní ose“ a na místě má objednané ubytování, což je asi 26,5 procenta cestovatelů. Desetina lidí vyjede autem a ubytování řeší až na poslední chvíli nebo na místě. Na pomoc cestovní kanceláře spolehá necelých 25 procent výletníků.

Češi jsou také známí tleskáním v letadle. Podle průzkumu jich pilotovi zatleská 36 procent. Znamená to pro ně poděkování za kvalitní let a přistání pro pilota. Naopak 19 procent nezatleská, ale tleskání ostatních nějak přežijí. 6,5 procenta českých cestovatelů netleská a za své spolucestující, kteří to dělají, se stydí.

Podle Asociace cestovních kanceláří ČR je to všechno trochu jinak. Částečně ale dává průzkumu za pravdu. Nesouhlasí s délkou dovolených, ani s tím, že by lidé jezdili více po Česku, než do zahraničí. Zvyšující se zájem o české dovolené ale asociace přiznává.

Dvě dovolené - doma i za hranicemi

„Je a není to pravda. Pravda je, že zahraniční letní dovolenou volí lidé nejčastěji směrem do Chorvatska, je to 880 až 900 tisíc lidí. Zvyšuje se zájem o českou dovolenou, není to ale v kontrapunktu, lidé mívají 2 dovolené. Dovolené se zkracují. Jestli byly dříve 14denní dovolené nejčastější, tak dneska jsou 7denní. Další čas lidé tráví kratšími, ale pestřejšími dovolenými, zůstávají v Čechách, jedou na vodu, na podzim jezdí za exotikou, nebo na hory. Lidé si čas dovolené zpracovávají pestřeji než dříve,“ částečně pro Blesk Zprávy dementoval výsledky ankety Jan Papež, mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR.

Podle Papeže lidé na dovolenou vyrážejí ve všech ročních obdobích. U rodin s dětmi jsou to nejčastěji prázdniny. Dříve byl podle mluvčího málo využívaný první květnový týden a prvních 14 dní v prosinci, to už dneska prý neplatí.

A co Chorvatsko, které před nedávnem postihla lapálie spojená s exkrementy ve vodě v Dubrovníku? „Lidé to brali pragmaticky. Většina měla dovolenou už koupenou a spíše se ptali jakého rozsahu to je. Navíc většina Čechů jezdí spíše na jih než na sever. Je to tak velká vzdálenost, že to na ostatní části země nemá vliv,“ uzavřel celou věc Papež.