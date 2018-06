Blesk v Třinci zasáhl tři chlapce. Pro nejmladšího (13) letěl vrtulník, ztrácel vědomí

Tři chlapci ve věku od 13 do 15 let byli dnes zraněni při úderu blesku v Třinci na Frýdecko-Místecku. Jeden z nich musel být letecky přepraven do ostravské nemocnice, další údajně odvezly sanitky. O neštěstí informoval server iDnes, ČTK informaci potvrdil policejní mluvčí Richard Palát. Neštěstí se podle serveru stalo před 17:00 v třinecké místní části Kanada. Hoši se před bouřkou údajně ukryli pod stromem na okraji lesa, do kterého udeřil blesk.