První rozhovor České televize s vesmírnou stanicí: Astronaut při něm ztratil krtečka

Něco takového se u nás povedlo domluvit vůbec poprvé. „S Andrewem Feustelem jsme přenos z orbity Země řešili rok a půl,“ řekla Blesku Gabriela Cihlářová, dramaturgyně pořadu Hyde Park Civilizace.

Astronaut „utekl“

Už včera Česká televize ukázala „ochutnávku“. A Feustel během ní šokoval její štáb. „Utekl“ totiž ze záběru. Proč? Stach se ho totiž zeptal, jakou část Země právě z Mezinárodní vesmírné stanice vidí. „To je dobrá otázka, vydržte chvilku,“ řekl a zmizel pryč. Stanice právě prolétala nad Atlantickým oceánem a blížila se k Africe… Astronaut se za 10 vteřin vrátil a rozhovor mohl pokračovat. Trval celkem 20 minut a i to je naprostá senzace.

„Astronauti mají denní režim naplánovaný přesně na minuty a obvykle mají více výstupů po několika minutách. Češi ale dostali k dispozici celý úsek. Nevídané. Určitě tomu pomohl sám astronaut. Má k Česku vřelý vztah,“ popsal Michal Václavík z České kosmické kanceláře.

Andrew Feustl s sebou vzal do vesmíru malou postavičku Krtka. A měl ji i při natáčení rozhovoru. „Andrew najednou říká: Nevíte, kam mi odletěl krtek?“ popsal Blesku Daniel Stach. Během rozhovoru jej už nenašli. „Později, když jsme natáčeli zbytek dílu, se ale ozval, že se našel, že byl jenom schovaný. Takže je vše v pořádku,“ dodal moderátor se smíchem.

Kromě Krtečka vzal i českou knihu

Americký astronaut Andrew Jay Feustel (53), původní profesí geofyzik, je už na své třetí vesmírné misi. V NASA mu přezdívají Drew. Během předchozích dvou cest s sebou na oběžnou dráhu vzal Nerudovu sbírku Písně kosmické a postavičku Krtečka. Jeho manželka Indira má totiž maminku ze Znojma. I proto už několikrát naši zemi navštívil. Našel si čas na přednášky a besedy s lidmi a Krtečka předal jeho autorovi Zdeňku Millerovi (†90) čtyři měsíce před ilustrátorovou smrtí.

Celý rozhovor v sobotu

Ačkoli Česká televize vysílala část rozhovoru už během včerejška, celý jej uvede až v sobotu na programu ČT 24 od 20:05 v pořadu Hyde Park Civilizace.

První přenos před 40 lety

Vůbec první televizní přenos z vesmírné lodi uskutečnili před téměř 40 lety 14. října 1968, Američané. Bylo to z paluby Apolla 7, prvního uskutečněného letu programu Apollo. Diváci mohli vidět celkem sedm krátkých přenosů z kabiny. Vysílalo se živě, záznam vysílala i Československá televize.

Oběh za 90 minut

Mezinárodní vesmírná stanice (anglicky International space station, neboli ISS) je v současné době jediná obydlená vesmírná stanice. Posádky se na ní střídají již od roku 2000 a obměňují se po půl roce. Umístěna je na nízké oběžné dráze (ve výšce 400 km) a při rychlosti 27 720 km/h jí jeden oběh Země trvá asi 92 minut.

Kresba ze ztroskotané Columbie

Na svůj nynější pobyt ve vesmíru si Feustel vzal i kresbu Měsíční krajina českého židovského chlapce Petra Ginze (†16). V roce 1944 jej zavraždili nacisté. Tento obrázek ale do vesmíru neletěl poprvé, v roce 2003 ho měl na palubě raketoplánu Columbia izraelský astronaut Dan Ramon. Mnoho štěstí mu ale nepřinesla, raketoplán 16 minut před přistáním ztroskotal.

Bojí se výšek

V rozhovoru astronaut mimo jiné popisoval, jak prováděl opravu mimo stanici. „Bylo to sedm let, co jsem byl ve volném prostoru naposledy. Znovu jsem byl překvapený, když jsem vystoupil ven z tlakové komory, a podíval jsem se dolů na planetu Zemi. Byl to nádherný pohled a cítil jsem se úplně stejně, jako když jsem do volného prostoru vystoupil poprvé. Země pode mnou byla pěkně daleko. Vždycky se trochu bojím výšek, ale naštěstí to vždycky trvá jen jednu nebo dvě sekundy. Ale pak si vzpomenete na trénink a na to, že musíte začít pracovat,“ řekl Feustel.

Do vesmíru zamířily obrázky z Terezína. Vzal je s sebou astronaut v Sojuzu

Salto během rozhovoru!

Když se moderátor Daniel Stach (30) od Andrewa Feustela při předchozím rozhovoru v roce 2016 dozvěděl, že znovu poletí na ISS, prosil ho o rozhovor z vesmíru. Teď se skutečně dočkal. A jak popsal rozhovor s astronautem?

Asi se vám tím splnil sen…

„Bylo to naprosto parádní. Úžasný zážitek, pro mě unikátní, mám z toho obrovskou radost.“

Jak rozhovor probíhal?

„Drew byl úžasný, během rozhovoru třeba udělal salto, nebo si připravil i malý experiment, aby ukázal, jak funguje fyzika v mikrogravitaci.“

Co bylo na rozhovoru nejnáročnější?

„Je tam šestisekundové zpoždění, takže jsme museli vždy počkat, abychom na sebe mohli reagovat. Signál totiž z Mezinárodní vesmírné stanice letěl přes 220 000 kilometrů, než se dostal k nám. Zároveň jsme museli dodržet přesně stanovený čas. Tam platí přesná pravidla, včetně toho, jak probíhá kontrola spojení. A pak bylo dlouhé čekání na spojení, kdy jsme už museli být připraveni a čekali jsme, až proběhnou technické kontroly. Pak už jsme slyšeli Andrewa Feustela na ISS.“

Český židovský magazín se dostane do vesmíru: Na ISS ho přiveze astronaut Andrew Feustel

Co byl pro vás z celého rozhovoru ten největší zážitek?

„Asi ten okamžik, kdy se nám na velké projekci ve studiu změnil obraz, skočilo tam nejdříve řídící centrum a potom do záběru doslova vplul Andrew Feustel. A pak ten okamžik, kdy jsem věděl, že se slyšíme a viděl jsem, jak se Andrew Feustel usmívá, že i on z toho má obrovskou radost.“