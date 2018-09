Dvojice podnikla bohatýrské tažení po domažlických hospodách. V popíjení oba kumpáni pokračovali i v bytě jednoho z nich. Když alkohol došel, rozhodli se, že je třeba zásoby doplnit.

Mladší z mužů přinesl pokladničku, kde měl 13 tisíc, vzal z ní peníze, a šli pro další pití. Před odchodem pokladničku schoval. Jenže zapomněl kam a nemohl ji najít.

Starší z mužů, který byl u majitele pokladničky na návštěvě, proto zalarmoval policii. „Požadoval, aby hlídka prohledala výše uvedený byt a pokladničku nalezla, aby si kamarád nemyslel, že mu ji ukradl,“ vysvětlila policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Majitel pokladničky v sobě naštěstí objevil zbytky soudnosti. „Vše potvrdil, ale řekl, že nechce, aby mu policisté chodili po bytě, že jsou oba muži opilí a až vystřízliví, tak se pokusí pokladničku najít,“ dodala Brožová. Oznamovatel policistům dýchnul 3,26 promile, majitel schované pokladničky „jen“ 2,69.

