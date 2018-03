Tragédií mohla skončit procházka u Mladotic na severním Plzeňsku. Fenka Sára se chytila packou do želez. Její majitelka Veronika se s děsivým zážitkem svěřila na sociální síti.

„Mladotice, dneska se mi do toho chytila Sárina. Nikomu nepřeju ten řev a bezmoc,“ popsala Veronika a přidala fotku želez, která sklapla kolem packy jejího psa. „Ještě u toho byla klec s holubem, ten měl ostříhaná křídla, aby nemohl uletět,“ uvedla.

Příspěvek sdílely stovky lidí. Pobouřilo je, že někdo vůbec umístí do přírody tuhle zakázanou past. Měli také obavy o zdraví chycené fenky.

„Sárina je v pořádku, má naštěstí tak hubené pacinky, že ji to jen zmáčklo a nic nezlomilo. Stála jsem vedle ní, když to scvaklo, tak jsem to hned začala roztahovat. Sama nevím, jak jsem ji z toho dostala. Jen oděrka malinká,“ popsala Veronika a poděkovala všem za starost o jejího pejska.

Majitelka Sáry uvedla, že zvažuje oznámení na policii. Zatím to neudělala. „Na místně příslušné oddělení policie, tedy obvodní oddělení v Kralovicích, nám tato věc oznámená nebyla,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Podle zvířecího záchranáře Karla Makoně je informovat policii to první, co měla majitelka Sáry udělat. „Čelisťové pasti je zakázané vyrábět, prodávat a samozřejmě i používat. Je to jedna z nejnebezpečnějších pastí, pro zvířata i pro lidi,“ řekl Makoň.

VIDEO: Strážníci a myslivec vysvobodili srnku zaběhlou do dvora.