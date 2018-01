Býk

Energii byste mohli na začátku víkendu rozdávat. Což se ovšem nevylučuje s tím, že budete roztěkaní, co se milostných záležitostí týká. Maximálně se soustřeďte na to, co vám říká váš protějšek a pokud to jen trošku jde, tak mu ve všem vyjděte vstříc.