„Dnes večer odešla o vesmír výše artrocková legenda, tatínek mého muže a skvělý chlap Oldřich Veselý,“ uvedla ve středu pozdě v noci rockerova snacha Tereza Veselá. Hudební fanoušky zároveň vyzvala, ať si na jeho počest dají skleničku. „Pusťe si třeba Rosenku. Určitě už je v moc dobré společnosti,“ vzkázala.

Oldřich Veselý se stal už během života rockovou legendou. Zakladatel kapely Great Music Factory se v 70. letech stal členem brněnské superskupiny Synkopy 61. Ta ovlivňovala hudební dění v celém Československu.

Brněnský a moravský patriot později přijal nabídku Radima Hladíka a přidal se k legendární kapele Blue Effect. Během jeho působení v letech 1976 až 1979 patřila kapela k absolutní české špičce, její progresivní artrock uznávala i celá Evropa.

Veselý nahrál s Hladíkovou formací art rocková alba Svitanie a Svět hledačů, dodnes považvané za nepřekonatelné klenoty tuzemského art rocku. V kapele se setkal s Vlado Čechem a Leškem Semelkou.

Nejen rock, ale i divadelní hudba

Poté se vrátil zpět do Brna a v roce 1980 převzal vedení Synkop, které přetvořil do art rockové formace. Skupina pod názvem Synkopy & Oldřich Veselý vydala v průběhu 80. let alba Sluneční hodiny, Křídlení, Zrcadla a Flying Time. Poslední deska Dlouhá noc, ačkoliv opět nahraná se Synkopami, vyšla pod hlavičkou Oldřich Veselý/Pavel Vrba.

Veselý byl nejen brilantním klávesistou, skvělým a neopakovatelným zpěvákem, ale i významným skladatelem. V 90. letech zanechal koncertování a začal se věnovat studiové práci. Skládal hudbu pro divadelní představení Městského divadla Brno, televizi nebo festival ohňostrojů Ignis Brunensis.

Rockerem a skladatelem do posledního dechu

V roce 1990 ukončily Synkopy svoji činnost a Veselý se začal věnovat studiové práci. Od té doby působil jako hudební skladatel pro televizi i Městské divadlo Brno. Komponoval také hudbu pro ohněstrůjný festival Ignis Brunensis nebo 200. výročí bitvy u Slavkova.

Muziku Oldřich Veselý neopustil navzdory nemoci. Výjimečně hostoval na výročních koncertech svých bývalých kapel. Od roku 2002 spolupracoval jako hostující zpěvák se skupinou U nás se svítí. Ta se v roce 2005 přejmenovala na E-band a Veselý se stal jejím členem. S touto kapelou nahrál v roce 2011 své poslední album Restart.

Zpěvák, klávesista a skladatel Roman Dragoun (61), který patří k oporám jiné slavné brněnské kapely Progres 2, lituje, že se Oldřich Veselý předčasně vytratil z koncertních pódií. „Chtěl jsem ho vtáhnout zase do klubů při společném hraní,“ řekl Dragoun.

Smrt přítele velmi zasáhla i sourozence Ulrychovy. „Takovéto zprávy se přijímají jen velmi těžce. Je mi to moc líto, o to více, že Olda patřil k našim vrstevníkům a byl přímým svědkem a součástí našich hudebních začátků. Hlubokou upřímnou soustrast všem jeho blízkým, kamarádům muzikantům a příznivcům,“ vzkázal i za sestru Hanku Petr Ulrych (73).

VIDEO: Poslechněte si Oldřicha Veselého v legendární písni Černý racek. >