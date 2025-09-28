Kněz Heryán, válečný reportér Boháč či Jiří Mádl: Senát rozdával stříbrné metály
Kněz Ladislav Heryán, válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo zakladatel programu Jeden svět na školách Karel Strachota patřili k těm, kdo letos za svou činnost obdrželi stříbrnou pamětní medaili Senátu. Předal jim je dnes předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil (ODS) při příležitosti Dne české státnosti. Ocenění ve Valdštejnském paláci převzalo 20 osobností.
„Čekají nás obtížná rozhodnutí, a tak se nabízí otázka, co dělat, aby naše rozhodnutí byla správná. Připadá mi, že první krok není až tak složitý, stačí se více potkávat, stačí si více povídat a stačí si více pomáhat. Platí totiž, že v setkávání, v dialogu a v pomoci je obrovská síla. A záleží pouze na nás, zda ji využijeme, nebo zda ji promarníme,“ řekl na začátku ceremoniálu Vystrčil. Doplnil, že smyslem předávání medailí je poděkovat lidem, kteří mají setkávání, dialog a pomoc ve své DNA.
Mezi nejmladší oceněné patřil vědec a výzkumník Matyáš Boháček, který se zabývá umělou inteligencí, nebo zakladatelka organizace Czechitas Dita Formánková, jež pomáhá ženám prosadit se v informačních technologiích.
Medaili obdrželi rovněž odbornice na péči o seniory a zakladatelka organizace MILA Simona Bagarová a zakladatelka organizace In Iustitia Klára Kalibová, která se věnuje pomoci lidem vystaveným nebo ohroženým předsudečným násilím. Mezi oceněnými je dále pětice aktérů sociálního projektu Kuchařky bez domova, který kombinací gastronomie a pracovního začlenění pomáhá ženám k důstojnému životu.
K laureátům patřili také vyšetřovatel válečných zločinů Vladimír Dzuro, spoluzakladatel českého sledge hokejového hnutí Roman Herink, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek, podnikatelé Jan a Marcela Školníkovi za podíl na rozvoji Broumovska a filantrop Tomáš Slavata věnující se práci s dětmi z dětských domovů. Podobné zaměření má i fond oceněné modelky a finalistky České Miss 2014 Veroniky Sovadiny Kašákové, která v dětském domově vyrůstala.
Na závěr ceremoniálu promluvil za všechny oceněné herec a režisér Jiří Mádl. „Chtěl bych moc poděkovat za čest, které se nám oceněným dostalo. Když čeští hokejisté vyhráli Nagano, bylo mi 11 let. Ano, byl to jen hokej, ale tehdy jsem pochopil, že v naší zemi je možné najít dost talentů na to, aby se naše země mohla prosadit. Nagano mě naučilo naše lidi nepodceňovat,“ uvedl Mádl.
Díky dnes oceněným osobnostem nezůstávají společnosti skryty různorodé příběhy houževnatosti, bolesti a laskavosti. Jsem přesvědčen, že je to dobře a že je to důležité. Máme tak větší šanci svůj život posouvat k lepšímu a v naší společnosti hledat více pochopení a rozvíjet… pic.twitter.com/uGv11YmnYx— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) September 28, 2025
V projevu hovořil mimo jiné o nebezpečí, které pro ČR představuje Rusko. „Byl bych rád, aby hybnou silou v politice přestal být strach a vztek. Aby politici přestali dělat show a abychom to jako občané rozpoznali,“ řekl herec a režisér, který natočil mimo jiné film Vlny o událostech roku 1968, což mu loni vyneslo ocenění Českým lvem.
Římskokatolický kněz Heryán bývá označován za pastora undergroundu, je dlouholetým knězem Trutnoff Open Air Festivalu, vyučoval na teologických fakultách. Novinář Boháč je zakladatelem a šéfredaktorem nezávislého zpravodajského serveru Voxpot, který se věnuje zahraničním tématům. Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni se zaměřením na osvětu a výchovu mladých lidí k aktivnímu a odpovědnému přístupu k dění ve světě.
