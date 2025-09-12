Český podnikatel vězněný v Senegalu: Mazánek dostal pas a může zpět domů
Obchodní ředitel společnosti Transcon Electronic Systems Ilja Mazánek, který byl na začátku června propuštěn z věznice v Dakaru, dostal zpět svůj cestovní pas a může vycestovat ze Senegalu. Dnes to sdělilo ministerstvo zahraničí.
Senegalské úřady dříve firmu Transcon i Mazánka, který je také předsedou zahraniční sekce Hospodářské komory ČR, obvinily z nezákonných finančních převodů v zahraničí a z nezákonného importu materiálu a zařízení. Výše způsobené škody podle nich činila 100 milionů eur (necelé 2,5 miliardy Kč).
Firma tehdy pochybení odmítla, podle generálního ředitele Transconu Vladimíra Drábka šlo o nedorozumění, které mohlo vzniknout změnou vedení Senegalu. Mazánkovi hrozil trest vězení od jednoho roku do pěti let a Transconu penalizace ve stovkách milionů eur. Z vězení byl propuštěn 5. června.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu) rozhodnutí senegalských orgánů uvítal, stejně jako obnovenou dynamiku vztahů se západoafrickou zemí. Ocenil podíl ministra dopravy Martina Kupky (ODS), který o věci jednal v únoru přímo v Senegalu.
„Návrat Ilji Mazánka do České republiky je dobrou zprávou nejen pro něj a jeho rodinu, ale též důležitým krokem k zajištění transparentních a stabilních podmínek pro činnost českých firem. Senegal je některými českými podniky vnímán jako strategická brána do Afriky a česká přítomnost v této zemi by měla mít dlouhodobou perspektivu,“ doplnil Kupka.
Mazánka zadržely senegalské úřady loni v listopadu. Firma Transcon, která v africké zemi modernizovala regionální letiště Saint Louis a Matamu, po jeho zatčení práce pozastavila. Podle Lipavského dříve započaté projekty pokračují.
V pohodě, až na to že Lipánek se zase předvádí, nic neudělal a vymlouval se, teď je hrdina.