ONLINE: Česko zasáhly silné deště. Na východě platí velmi vysoký stupeň nebezpečí, sledujte radar Blesku

Do Žarošic na Hodonínsku dnes nad ránem natekly tuny bahna, které se do obce dostaly z polí po intenzivním lijáku. Podle starosty Jiřího Kacera se naplnily suché poldry, které jsou všude okolo obce, a tak bahno vteklo až na hlavní silnici. Štěstím bylo to, že se bahno nedostalo do sklepů, takže škody by neměly být nijak zásadní a s pomocí hasičů a těžké techniky, které je dostatek, by měl být hlavní úklid hotový ještě dnes, řekl ČTK.