Žraloci, medúzy i jedovaté ryby: Co na vás číhá u moře? Expert radí, na co si dát pozor

Některé druhy ryb z čeledi ostnatcovití žijí ve Středozemním moři a u východních pobřeží Atlantského oceánu. Běžně leží na dně blízko břehu, jsou zamaskované v písku a snadno na ně šlápnete. Na hřbetě mají jedovatý osten, který způsobuje bolestivé zranění. Místo zrudne, otéká a zasažený může trpět nevolností, zvracením nebo horečkou. Bolest někdy trvá řadu hodin.

„Nejprve místo omyjte čistou vodou a pak jej zahřejte ponořením do co nejteplejší vody, jakou snesete, nebo do horkého písku na pláži, a to na minimálně 30 minut. Teplo ničí jed této ryby, naopak led nebo studená voda by váš stav zhoršily. Je vhodné později navštívit lékaře, který posoudí, zda vám předepsat kortizonovou mast nebo antibiotikum,“ radí odborníci z časopisu dTest.