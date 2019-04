Čarodějnice přicházejí, po pauze budou i v Praze. Co obnáší Valpuržina noc?

Valpuržina noc, Beltine, filipojakubská noc anebo lidově pálení čarodějnic je už v úterý. Města i obce po celém Česku se chystají tuto noc náležitě oslavit a sucho by to letos nemělo překazit ani v Praze. Hasiči i tak varují, že neopatrné zacházení s ohněm může způsobit nebezpečný požár, výstrahy nicméně „uhasil“ víkendový déšť. Blesk Zprávy zjišťovaly, na co by si měli dát lidé během oslav pozor a jak se k nám tento zvyk dostal.