Američanka dostává 22 miliónů za jednu fotku na Instagramu. Mohou se tak živit i Češi?

„Pokud jste šikovní, můžete si ročně vydělat jako influencer i statisíce, jako v každém jiném povolání. Češi jsou ale malinko pozadu ve sledování trendů a brzy zjišťují, že si u nás nelze vydělat jen propagováním značky,“ říká Aki Votrubová, která má v současnosti kolem 15 000 sledujících na Instagramu.

Pro představu - pokud byste propagovali značku na Instagramu a měli byste okolo 2 000 sledujících, vyděláte si za reklamní příspěvek asi 100 korun. To nezní moc vábně, ovšem pokud se vám podaří rozšiřovat základnu fanoušků, nabírat reakce a sdílení postů, peníze začnou růst trochu rychleji.

Odměna za propagaci se liší i podle firmy, která vám spolupráci nabídne. Můžete se za měsíc dostat třeba i na průměrnou mzdu, boháč z vás ale zřejmě nebude.

„Vydělávání pouze propagací značky by prošlo jen několika českým celebritám, jako je třeba Leoš Mareš. Ostatní úspěšní na Instagramu mají kolem 10 000 sledujících, což je na českém písečku ovšem dobré číslo,“ okomentovala finanční perspektivu Martina Doskočilová, která se živí marketingem a shání pro svou firmu vhodné influencery, kteří by jí pomáhali živě a originálně propagovat značku.

Dříči na „zdi“ a chyba legislativy

„Je to opravdu fulltime job, jako každý jiný,“ říká k tomu Aki, kterou začaly firmy prý oslovovat ve chvíli, kdy se hranice jejích sledujících přehoupla přes 8 000. „Je to pro mě primární zdroj výdělku, k tomu pořádám workshopy a jako markeťačka se starám o sociální sítě a marketingové strategie firem, se kterými spolupracuji,“ dodává.

Aki dělí styl vydělávání na dvě odvětví. „První je barterová spolupráce, kdy získáváte různé benefity za propagování značky. Blogerka může získat sadu luxusních krémů, firma vám proplatí vzdělávací workshop a viděla jsem i kampaň, díky níž poslali influencery do Japonska,“ přibližuje Blesk Zprávám Votrubová.

Druhá možnost je pak honorovaný příspěvek. Tady závisí na značce a počtu sledujících, který oslovený „dříč na zdi“ má. „Koukáme pak především na základnu fanoušků, cílovou skupinu, kterou člověk oslovuje a má na ni, podle nás, velký vliv. Jak je aktivní na Facebooku, Instagramu a jestli má vlastní web a blog,“ uvádí.

To potvrzuje i Doskočilová s tím, že její firma obvykle oslovuje jednotlivce na sociálních sítích s příslibem barteru. „Chceme, aby se jim značka líbila, jde jim to pak lépe propagovat. Neuživí se tím, ale uděláme jim PR a postupně jim stoupá sledovanost,“ popsala.

V Česku je ovšem potíž u reklamy na sítích i v legislativě. V Americe či Německu musí být jasně označené, že příspěvek je PP (product placement, forma reklamy pozn.red.). To u nás neplatí.

„My to máme jasně označené jen v tradičních médiích, na sociální síti je to pak o morálce každého, kdo přispívá svou trochou do mlýna. Hlídáme se navzájem a v dobrém upozorňujeme, že není jasně vidět, že se jedná o reklamu. Celebrity na to nedbají a dělají reklamu i na, dle mého názoru, eticky závadné produkty,“ nastínila Votrubová.

Příspěvky musejí mít duši

O podobné profesi sní řada mladých, mnoho z nich si ale neuvědomuje, že stát se slavným youtuberem nebo influencerem zabere spoustu času a úsilí. Nejde to přes noc.

„Moje rada pro nováčky je trochu filosofičtější. Měl bych se věnovat tomu, co mě baví. Když se tedy zajímám o jídlo a sport, neměl bych se vrhnout do architektury, protože v tom cítím potenciál,“ zdůrazňuje Aki, která se věnuje lifestylu.

„Kromě technických parametrů fotografie, jako je správný úhel, hra se světlem apod. je důležitý také příběh, který z fotografie čiší. To nevykřešete z nuly. Říkám to i firmám, aby nevystupovaly jako katalog svých produktů, ale o příspěvcích přemýšlely do hloubky a zabývaly se i celkovým konceptem, který jejich produkty nabízí,“ dodává.

Nahradí Instagram a T witch Y outube ?

Instagram je teď nejvyhledávanější sítí nejen pro uživatele, ale i pro firmy. Přitom před rokem se více mluvilo spíše o Youtube a potažmo i youtuberech. Jeden z nejznámějších v Česku - Jiří Král - dokonce nedávno oznámil svůj konec na téhle sociální síti.

Fanoušky Youtube bere také například server Twitch. Jde o web, kde můžete sledovat online hráče, kteří svá virtuální dobrodružství živě komentují. Jejich služby využívají i herní vývojáři, za otestovaní beta verze svého produktu poskytují honorář třeba i 20 000 korun.

Aki ovšem pořád věří, že má Youtube budoucnost, jelikož televizní a video produkce stále „letí“. Uznává ale, že to youtubeři nemají snadné. „Podle mě se jedná o především kreativní vyjádření, tvoření své talkshow, která je časově mnohem náročnější než postování dobře promyšlené fotografie,“ okomentovala Aki.

Na druhou stranu jsou youtubeři prý obvykle vlastní páni. Zatímco pokud na Instagramu pracujete pro firmu, většinou máte vůči ní závazky.

Youtube má také tu výhodu, že si zde vytvoříte sociální bublinu. „Pokud se chcete vzdělávat, bude vám algoritmus nabízet podobná videa a podobně zaměřené tvůrce, v tom je stále velký potenciál,“ říká Aki.

Za velkou řekou

Ať už je to jak chce, v Česku se pouhým propagováním značky nejspíš neuživíte. V takové Americe je ale situace jiná. Například modelka Kylie Jenner (20) si za reklamní příspěvek účtuje astronomickou částku jeden milion dolarů (cca 22 milionů korun). Podobně je na tom i zpěvačka Selena Gomez, která si díky svým 140 miliónům sledujících vydělá za jeden příspěvek i 800 000 dolarů (cca 17 miliónů korun).