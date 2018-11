Škoda Auto je Guinessově knize rekordů! Značka má hodnotu 40 miliard

Na jaře se každý rok na její značku dívají miliony hokejových fanoušků. V létě její vozy doprovází cyklisty na slovutné Tour de France a španělské Vueltě. Škoda Auto je jednou z mála českých značek, které si vydobyly globální věhlas. Její hodnota se podle letošního žebříčku Brand Finance blíží 40 miliardám korun a vládne pořadí tuzemských značek. Svaz průmyslu a dopravy ČR ji proto zařadil do ankety o největší průmyslové ikony, které budovaly dobré jméno českého průmyslu doma i v zahraničí.

Škoda Auto, jejíž kořeny sahají až do roku 1895, což z ní činí jednu z nejstarších automobilek na světě, měla zásadní vliv na rozvoj automobilismu v Československu. Jen mezi roky 1964 a 1990 automobilka vyrobila 3,5 milionu vozů, jejichž modelová řada v těchto letech začala Škodou 1000MB a skončila Škodou 135.

Na konci 80. let firma spustila výrobu Škody Favorit, prvního moderního vozu s motorem vpředu. Tento model nakonec významně ovlivnil osud automobilky, uvádějí historici automobilismu. Při začleňování mladoboleslavského podniku do německé skupiny Volkswagen v roce 1991 bylo rozhodnuto, že výroba Favorita bude pokračovat.

Volkswagen rozjel vlnu nezbytných investic do českých závodů. Z původní společnosti, která na začátku 90. let nabízela jen jednu modelovou řadu a vyráběla 170 tisíc vozidel za rok, je dnes globální společnost s osmi modelovými řadami, výrobními závody na třech kontinentech a objemem výroby, který od roku 2014 přesahuje milion vozů.

Jen za letošní tři čtvrtletí prodala celosvětově 939 100 vozů, což je o téměř 8 procent více než loni. Tržby se letos zatím vyšplhaly na rekordních 12,6 miliardy eur.

V novodobé historii ovlivnilo automobilku několik významných milníků. „Prvním novým modelem vyráběným od spojení s koncernem VW byla Škoda Felicia. V roce 1997 jsme uvedli model Octavia, který se následně stal důležitým stavebním kamenem budoucího úspěchu firmy. Dodnes je nejprodávanější součástí modelového portfolia,“ uvádí Zdeněk Štěpánek z oddělení korporátní komunikace Škoda Auto.

V roce 2001 se firma vrátila do segmentů vozů vyšší třídy s modelem Superb. V následujících letech se o autech z Mladé Boleslavi začalo více mluvit díky práci šéfdesignéra Thomase Ingenlatha. Druhá generace Superbu, jejíž podobu dostal na starosti designer Jens Manske, posunula renomé značky co do exkluzivity ještě o třídu výš.

Před devíti lety se Škoda poprvé vydala do segmentu SUV. Na původní model Yeti dnes navazují modely Kodiaq, Karoq a na čínském trhu model Kamiq. Škoda spoluurčuje trend automobilového odvětví k většímu využívání digitálních a komunikačních technologií. Do modelu Karoq zařadila nejmodernější technologie, například digitální přístrojový panel, který poprvé nahrazuje ve vozech Škoda analogové ukazatele. Vůz lze také monitorovat na dálku pomocí mobilního telefonu.

„Automobil zůstane i nadále jádrem naší nabídky. V budoucnu jej ale doplníme o další služby, díky nimž bude život v každodenním provozu jednodušší, efektivnější, pohodlnější a bezpečnější. Škoda se tak změní z tradičního výrobce automobilů v poskytovatele mobility v širším smyslu,“ říká Štěpánek.

Anketa Jaká je největší průmyslová ikona české historie? Cvičný bitevník L-39 - slouží v armádách po celém světě 27 % České pivo 23 % Semtex - česká plastická trhavina 15 % Baťa 12 % Klavíry Petrof - světoznámý rodinný výrobce klavírů 8 % Tatra T77 - první aerodynamicky tvarované auto 4 % Avast - světové známý a úspěšný antivir 4 % Škoda Auto 4 % Zetor 4 % Český křišťál 0 % počet hlasujících: 26

Nyní se automobilka připravuje na elektrickou budoucnost. Elektrické vozy značky Škoda budou již příští rok sjíždět z linek v domově značky, České republice. „Příští rok představíme model Superb s plug-in hybridním pohonem. Prvním čistě elektrickým vozem bude Citigo, který uvedeme také v roce 2019. O rok později začne výroba prvního nově vyvinutého čistě elektrického modelu Vision E. Do roku 2025 budeme mít v nabídce deset elektrifikovaných modelů,“ dodává Štěpánek. Dále bude Škoda vyrábět v Mladé Boleslavi také komponenty pro elektrické vozy, a to i pro potřeby ostatních značek koncernu.

Upevňovat mezinárodní povědomí o značce Škodě pomáhá sponzoring významných sportovních událostí. Partnerem světového hokejového šampionátu je od roku 1993. Toto partnerství vstoupilo do Guinessovy knihy rekordů jako světově nejdelší sponzorství mistrovství světa ve sportovních dějinách. „Sponzoring hokeje pomáhá značce zejména v zemích střední, východní a severní Evropy,“ vysvětluje Štěpánek.

V západní Evropě si Škoda pomáhá sponzoringem cyklistické Tour de France a španělské Vuelty. Podporou cyklistiky se tak trochu vrací k původním kořenům. Zakladatelé firmy Václav Laurin a Václav Klement v roce 1895 začínali právě s výrobou jízdních kol.