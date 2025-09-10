Ať nepřijdete o vzpomínky ani o peníze... I váš počítač může zajímat hackery!
Říkate si, že vy jako jednotlivec hackery a kyberzločince nezajímáte? Ale ano, i vaši domácí síť mohou využít k útoku, aniž byste to věděli. A jiní vás mohou připravit o všechno, co na disku máte. Bezbranní ale nejste, stačí jednoduché kroky. V Podcastu Blesku je odhalil Filip Štolle.
Často se necháme ukolébat představou, že nějaké velké kyberzločince nezajímáme. A necháváme svá data nahá jako Věstonickou venuši. Jenže jakékoli zařízení připojené k síti může být bránou a tajným pomocníkem hackerů. Připravit vás mohou o peníze z účtů, o složky plné rodinných snímků, dokumentů, vzpomínek nebo i lékařských zpráv. „Nejspíš nemíří na vás jako na XY. Ale na kohokoliv, koho dokážou hacknout a vstoupit do jeho internetového bankovnictví,“ řekl v Podcastu Blesku Filip Štolle, profík v oblasti IT bezpečnosti s více než 20 lety zkušeností.
„Pak můžete být cílem z druhého důvodu. Máte zařízení, které má nějaký výpočetní výkon. A to hacker může zneužít – těžit na něm bitcoiny nebo jej spojit s dalšími do zločinecké sítě tzv. botnet a použít na útoky na velké firmy typu Microsoft. Takže ano, jste cíl,“ vysvětlil Štolle s tím, že přes vás se kyberzločinec může dostat třeba k sousedovi nebo někomu jinému. „To už musí být cílený útok, ale může se to stát. Pracujete pro zajímavou firmu, máte zajímavé přátele? Může se stát, že někdo vás zneužije jako odrazový můstek a pokusí se dostat k zajímavějším cílům.“ Existují ale rady, jak ochránit svou síť a třeba i hesla. Víte, jak na to?
Čtyři kroky do bezpečí
Jaké jsou čtyři nejdůležitější věci pro ochranu PC, telefonu nebo tabletu? „První jsou přihlašovací údaje pomocí multifaktorového ověření. Tedy nejen, že zadáte heslo, ale ještě ho potvrdíte v mobilu, aplikaci nebo přes SMS,“ říká Filip Štolle. Hesla nepodceňujte! Volte co nejsilnější. „Silné heslo poznáte tak, že si ho nepamatujete.“ S tím souvisí aktualizace, otravné, ale důležité. „Žádný systém není bezpečný navěky, dříve nebo později se v něm objeví díra. Na internetu existují něco jako samoobsluhy, kde zločinci nakupují exploity, neboli způsoby, jak díry zneužít. Za pár dolarů i zadarmo si je stáhnou a dostanou se do vašeho počítače,“ varuje Štolle. Třetí je podle něj zdravý rozum. „Pokud vám někdo píše: Gratulujeme k výhře v loterii a vy jste se žádné neúčastnil, je to podezřelé. Takže pozor na to, co vám kdo píše a zda to dává smysl.“ Čtvrtý je antivirus. „Je-li stažený z oficiálního zdroje a aktualizovaný, na 99 % útoků je schopen reagovat.“
Neprůstřelné heslo? Takhle na něj
V domácí síti, PC, telefonu, pro soubory a účty na internetu jsou zásadní dobrá hesla. nesmějí být stejná, neměla by obsahovat obecně známé věci o vás (data narození, jména dětí či mazlíčků apod.). A neměli byste je mít uložena například jako textový soubor v počítači, spíše zapsaná na papír schovaný doma. „Nebo v heslovém trezoru, tj, password trezor (třeba aplikace Bitwarden zdarma nabízí uložení neomezeného počtu hesel), kam je uložíte a pak si pamatujete jen jedno heslo do něj,“ radí Filip Štolle. Doporučuje, aby heslo mělo alespoň 12 až 15 znaků. Tvořit ho mohou třeba první dvě písmena slov nějaké říkanky. „Nebo věty, kterou si dobře zapamatujete, dohromady vytvoří shluk poměrně nesouvisejících znaků, tedy dostatečně silné heslo.“
Víte, že... • ...na české domácí sítě se dle CZ.NIC HaaS projektu odehraje denně asi 250 útoků? • ...Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v roce 2024 evidoval celkem 268 kybernetických útoků na organizace, firmy a instituce, tedy dosud nejvíce?
Jak svá data a domov chránit, aby se k vám skrze síť nenabourali nezvaní hosté? To a další zajímavosti ze světa za monitory v aktuálním dílu podcastu:
