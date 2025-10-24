Ztracený Míťa od srpna bloudí po Praze. Spolek za jeho nalezení nabízí odměnu

Míťa je hezký středně velký kříženec, je mu asi 9 let a váží 29 kilogramů
Míťa je hezký středně velký kříženec, je mu asi 9 let a váží 29 kilogramů
Míťa je hezký středně velký kříženec, je mu asi 9 let a váží 29 kilogramů
24. října 2025
17:33

Ani minutu si nového domova neužil pejsek Míťa (9), kterého měl v péči spolek Psí senioři v nouzi. V den adopce nové paničce utekl a není k nalezení. Dobrovolníci, kteří po něm pátrají už od srpna, se ale nevzdávají naděje.

Kříženec Míťa poté, co jeho původní páníček zemřel, skončil v útulku. Z něj si jej letos v červenci převzal do péče spolek Psí senioři v nouzi, s níž Blesk tlapky dlouhodobě spolupracují. Míťa v dočasné péči pobyl zhruba měsíc. Pak se na něj usmálo štěstí v podobě nové rodiny z Prahy.

Míťa je hezký středně velký kříženec, je mu asi 9 let a váží 29 kilogramů

Domů ale bohužel nedojel. „Nová majitelka nedodržela to, co jsme jí při předání kladli na srdce, tedy že zpočátku musí být Míťa na dvojitém jištění. Paní ho nechala jen v postoji. Když s ním přijela do Prahy, před domem se jí z něj vyvlékl a utekl,“ popsala předsedkyně spolku Vendula Volfová.

Hodný, ale vystrašený

Došlo k tomu 13. srpna v Praze 2, od té doby dobrovolníci po Míťovi pátrají. Byl viděn na Žižkově, v Malešicích, Strašnicích a zřejmě i Letňanech. „Posledních 10 dní už ale nemáme žádné stopy,“ řekla Vendula s tím, že zatím nepomohly fotopasti, sklopec ani krmné misky.

Takhle si Míťa užíval u své dočasné opatrovatelky Ludmily Dědečkové. Teď někde ztracený, vyděšený běhá po Praze. Takhle si Míťa užíval u své dočasné opatrovatelky Ludmily Dědečkové. Teď někde ztracený, vyděšený běhá po Praze. | Psí senioři v nouzi z. s.

Čekají na zprávy

Míťa váží 29 kilogramů. Nemá na sobě obojek. K lidem je hodný, teď už ale bude velmi vystrašený. Je kastrovaný, čipovaný, čip je registrovaný. Jakékoli zprávy o něm je možné volat na číslo 776 666 258. Spolek nabízí za jeho nalezení odměnu.

Míťa je hezký středně velký kříženec, je mu asi 9 let a váží 29 kilogramů
Míťa je hezký středně velký kříženec, je mu asi 9 let a váží 29 kilogramů
Míťa je hezký středně velký kříženec, je mu asi 9 let a váží 29 kilogramů

