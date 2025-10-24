Ztracený Míťa od srpna bloudí po Praze. Spolek za jeho nalezení nabízí odměnu
Ani minutu si nového domova neužil pejsek Míťa (9), kterého měl v péči spolek Psí senioři v nouzi. V den adopce nové paničce utekl a není k nalezení. Dobrovolníci, kteří po něm pátrají už od srpna, se ale nevzdávají naděje.
Kříženec Míťa poté, co jeho původní páníček zemřel, skončil v útulku. Z něj si jej letos v červenci převzal do péče spolek Psí senioři v nouzi, s níž Blesk tlapky dlouhodobě spolupracují. Míťa v dočasné péči pobyl zhruba měsíc. Pak se na něj usmálo štěstí v podobě nové rodiny z Prahy.
Domů ale bohužel nedojel. „Nová majitelka nedodržela to, co jsme jí při předání kladli na srdce, tedy že zpočátku musí být Míťa na dvojitém jištění. Paní ho nechala jen v postoji. Když s ním přijela do Prahy, před domem se jí z něj vyvlékl a utekl,“ popsala předsedkyně spolku Vendula Volfová.
Hodný, ale vystrašený
Došlo k tomu 13. srpna v Praze 2, od té doby dobrovolníci po Míťovi pátrají. Byl viděn na Žižkově, v Malešicích, Strašnicích a zřejmě i Letňanech. „Posledních 10 dní už ale nemáme žádné stopy,“ řekla Vendula s tím, že zatím nepomohly fotopasti, sklopec ani krmné misky.
Čekají na zprávy
Míťa váží 29 kilogramů. Nemá na sobě obojek. K lidem je hodný, teď už ale bude velmi vystrašený. Je kastrovaný, čipovaný, čip je registrovaný. Jakékoli zprávy o něm je možné volat na číslo 776 666 258. Spolek nabízí za jeho nalezení odměnu.
