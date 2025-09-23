„Nedaleko Balkové došlo k pádu menšího letadla s následným požárem. Zasahují jednotky z druhého stupně požárního poplachu,“ uvedl v pondělí odpoledne mluvčí hasičů Petr Poncar.
Letadlo se zřítilo do lesa nedaleko obce Balková. Zasahujícím záchranářům pomáhají situaci monitorovat i drony. Letadlo se po dopadu roztříštilo na několik kusů, které začaly hořet. Policie zatím nevyloučila zranění či úmrtí dalších lidí.
„Při rozsáhlém pátrání v lese, kam letadlo spadlo, policie při pátrání nenašla žádné další zraněné či usmrcené lidi,“ uvedla v úterý ráno policejní mluvčí Pavla Burešová. Obavy panovalo i kvůli tomu, že vrcholí houbařská sezona, zraněným tak mohl být i náhodný návštěvník lesa.
Podle fotografií, které hasiči zveřejnili, letadlo zřejmě při pádu přerazilo vršky několika stromů. „Když záchranáři došli na místo, nebylo už komu pomoci,“ uvedl mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.
„Budeme se zabývat zadokumentováním celé události a jejím ohledáním, které bude trvat po několik hodin, stejně tak jako následnou realizací trestního řízení, to vše ve spolupráci s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ uvedli policisté.
