KCPK má na starosti plán kraje zhruba na dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní v Plzni včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie.
„Mohu pouze potvrdit, že dnes provádí náš útvar úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ řekl bez dalších podrobností mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
Mlčenlivostí je vázán také kraj. „Mohu potvrdit, že policie dnes zasahuje na krajském úřadě Plzeňského kraje a mohu potvrdit, že se to týká společnosti Kulturní centrum,“ dodala mluvčí hejtmanství Helena Frintová.