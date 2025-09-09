KCPK má na starosti plán kraje zhruba na dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní v Plzni včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie.
„Mohu potvrdit, že policie dnes zasahuje na krajském úřadě Plzeňského kraje a mohu potvrdit, že se to týká společnosti Kulturní centrum,“ sdělila mluvčí hejtmanství Helena Frintová.
Souběžně probíhá i zásah na městském úřadě v Domažlicích. Server novinky.cz uvedl, že policisté zadrželi bývalého starostu Domažlic, který je nyní radním, Miroslava Macha (Sdružení pro město Domažlice) a skončil v cele.
Starostou byl v letech 2006 až 2018. Mach figuruje od února jako jednatel Kulturního centra Plzeňského kraje.
Kriminalisté zasahovali také na domažlickém gymnázium, kde měl Mach dozorovat jeden z projektů, na který škola čerpala evropské dotace.