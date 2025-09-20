Zatímco první rarita pochází z doby před 23 až 3,6 miliony let, druhý pravěký tvor žil na Zemi zhruba před 70 až 66 miliony lety. Mosasaurus vážil okolo 12 tun a dorůstal délky až 18 metrů. Patřil mezi největší známé mořské plazy a byl dominantním stvořením pravěkých oceánů.
„Jeho tělo s velkou hlavou, silnými čelistmi a prohnutým ocasem mu umožňovalo rychle se pohybovat ve velkých hloubkách. Měl také schopnost tam pobývat poměrně dlouho,“ popsal sběratel Stanislav Rek (65), který do arboreta dovezl i další unikátní kousky.
Výjimečné kameny
K raritám patří i neobvyklé kameny, mnohdy velikosti člověka a zvláštních tvarů. Jedním z těch menších, ale vzácných, je amonit původem z Madagaskaru, starý 145 až 66 milionů let.
Stěhování nových unikátních exponátů do Tropica v Hukvaldech. Tropic Hukvaldy
Pro uložení dalších skvostů musel pan Stanislav povolat jeřáb. Ten opatrně přestěhoval třeba 243 kilo vážící citrín z Brazílie nebo pískovec v podobě ementálu z Itálie, který si hned zamilovaly kočky. Měří 170 cm a váží 1 052 kilo.
Na zubech jsou ještě vidět pilky
Čelist žraloka megalodona, souseda plaza mosasaura, měří úctyhodných 180 × 130 cm. Obří žralok dorůstal délky až 20 metrů a vážil okolo 50 tun. „Takových čelistí se zatím na světě našlo asi jen 15 kusů,“ řekl Rek s tím, že na zubech velkých 10 cm jsou ještě patrné jemné pilky.