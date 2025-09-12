Hlasité rány vyděsily sousedku. Když na svých dveřích viděla díry a na chodbě našla válející se střely, volala policisty. Ti zamířili do bytu naproti přes chodbu.
„Muž přiznal, že si koupil plynovou zbraň a chtěl ji vyzkoušet. Proto měl ve svém bytě před vstupní dveře na kartonovou krabici připevnit terč a několikrát do něho vystřelit,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Prý nečekal takovou sílu
Střelec o zbraň i střelivo přišel, policisté je zajistili. Svůj šílený kousek kostrbatě omlouval. „Když jsem zjistil, že jsem se prostřílel skrz dveře, hned jsem střílet přestal. Nenapadlo mě, že to má takovou sílu,“ vykládal.
Policisté muže podezřívají z poškození cizí věci. O zabavené věci, včetně fungl nové zbraně může přijít definitivně. „České právo umožňuje v trestním i přestupkovém řízení uložit sankci propadnutí věci,“ uzavřela policistka Vlčková.
VIDEO: Dva mladíci z Karvinska stříleli airsoftovou pistolí do oken aut i domů. (červenec 2025)
Dva mladíci z Karvinska stříleli airsoftovou pistolí do oken aut i domů. (červenec 2025) PČR