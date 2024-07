Spousta dodávek se vyrojilo ve městě během festivalu Colours od Ostrava. Do jejich vykrádání se pustil gauner-moula (30). Nejenže se do nich vkrádal "naslepo“, takže často nic nenašel, ale navíc se nechal jedním řidičem chytit přímo při činu.

V minulém týdnu přibylo oznámení o vykradených dodávkách, hlavně těch s tmavými skly. Zloděj se do nich vloupal čímkoli, co bylo po ruce. Do aut neviděl, a tak nemohl vědět, zda vůbec něco najde. Taky často nic nenašel. „Řidiči v nich věci většinou nenechali,“ řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Video Video se připravuje ... Policie zadržela muže, který během festivalu Colours of Ostrava vykrádal dodávky PČR

Muži zákona díky osobní znalosti odhadli možného pachatele a rozjeli pátrání, které jim pomohl ukončit duchapřítomný majitel vozu.

Chycen za "flígr"

Při poslední vloupačce riskoval zloděj příliš. Jeden z řidičů ho načapal, jak se hrabe v nákladovém prostoru jeho dodávky. Hned ho chytil za "flígr". Jelikož měl po ruce kamaráda, vejlupek odpor nekladl a dobrovolně s oběma počkal na policii.

„Šlo o hledaného muže. Putoval do policejní cely,“ uvedla policistka Michalíková s tím, že muž se přiznal k celkem 25 skutkům. Vykradač sedí ve vazbě a hrozí mu tři roky.