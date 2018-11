Váhy

Co se týče pracovních záležitostí, povedete si opravdu výtečně a šéfovi se vaše nápady budou více než zamlouvat. Je s vámi spokojený a daří se vám skvěle vysvětlit, co potřebujete. Podporuje to sextil Venuše k Merkuru. Dostanete vše, co chcete.