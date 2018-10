Býk

Musíte v práci i v životě pořádně zabrat. Bude to samozřejmě veliký nápor na vaši psychiku, ale může vás hřát to, že se postupně dopracujete k vynikajícím výsledkům. Napomůže tomu, když se budete snažit více než obvykle. Rodina to musí pochopit.