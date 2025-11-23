Na pomoc proto byli přivoláni operátoři kamerového systému, aby záhadu brzy rozpletli. Ti na záběrech objevili ženu, která se k městské zeleni chovala jako k samoobsluze. Přicházela, vytrhávala a odnášela – čistě a pravidelně, jak podle kalendáře zahradnických prací.
Když šel náhodou někdo kolem, tak si usilovně zavazovala boty. Myslela si, že vypadá nenápadně. Kamery ovšem ošálit nešlo. „Strážníkům přiznala, že se jí líbily natolik, že si je sázela na své zahrádce před domem,“ řekla mluvčí strážníků Lenka Rigó.
Žena v Břeclavi si spletla městské záhony se supermarketem (listopad 2025). Městská policie Břeclav
Domácí výsadba se podle mluvčí strážníků prodražila. „Musela zaplatit náklady na opětovné vysazení téměř čtyř desítek rostlin odebraných ze třinácti míst po Břeclavi. A k tomu samozřejmě ještě pokutu,“ zdůraznila Rigó.