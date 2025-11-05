Podle policie mladší z bratrů pokračoval v nelegálním obchodu přesně podle instrukcí zkušenějšího sourozence. „Ten se výnosného byznysu se odmítl vzdát,“ vysvětlil mluvčí policie Pavel Šváb.
Do hledáčku kriminalistů se tak dostali oba a přišla velká razie. „Při rozsáhlé akci bylo zadrženo celkem devět osob, policisté provedli devět domovních prohlídek a pět prohlídek jiných prostor,“ upřesnil Šváb.
Policisté při zásahu zajistili 40 gramů kokainu, 300 gramů marihuany, desítky tablet léků a jedno auto, které podle nich sloužilo jako nástroj trestné činnosti.
Podle policistů bratři prodali drogy minimálně za milion korun. Starší z bratrů skončil ve vazbě, jeho mladší komplic je stíhán na svobodě.
