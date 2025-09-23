Muž si nejdřív vyhlédl rodinný dům, vplížil se na zahradu a začal páčit okno. Jenže místo pokladu si „vypáčil“ jen pořádný malér. Rozbitá skleněná výplň upozornila obyvatele, kteří okamžitě zavolali policisty, kteří se ho hned snažili dopadnout.

Ilustrační foto.

„Zloděj se pokusil utéct, ale štěstí mu moc nepřálo. Policisté ho vypátrali o pár set metrů dál v ulici Pražákova. Když se ho snažili zadržet, za žádnou cenu se nechtěl vzdát a rozhodl se pro další útěk, přímo přes plot do sousedního areálu,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.

Zloděj prchal před policisty přes žiletkový drát, který chránil policejní objekt. Policie ČR

Bohužel si však neověřil, kam jeho cesta vede. Netušil tak, že si vybral ten nejméně vhodný směr – přelézal totiž přímo k policistům. Aby toho nebylo málo, plot byl vybavený žiletkovým drátem.

Policisté šli najisto, recidivista nechal na místě činu svou DNA. (Ilustrační foto)

„Ten ho spolehlivě zastavil, ale i nepříjemně pořezal. Na místě ho tak museli ošetřit přivolaní záchranáři. Muž se nyní zodpovídá z pokusu o krádeže a porušování domovní svobody,“ dodal Chaloupka.