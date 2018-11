Beran

Jestli jste si mysleli, že vám víkend zlepší náladu, byl to omyl. Už dneska budete totiž stejně nakvašení jako před ním. Možná by to chtělo nějakou změnu v zaměstnání nebo nového koníčka. Jedině tak přijdete na jiné myšlenky. Teď se vám to nedaří.