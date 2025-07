„To, že se cítím být mužem, jsem si uvědomil, když mi bylo 13 nebo 14 let. Postupně jsem začal mít odpor k sukním i šatům. Po přečtení literatury jsem pochopil, o co jde a začal jsem to řešit u lékaře,“ řekl mladík.



Obavy z reakce okolí

Pomoc nalezl na Sexuologickém oddělení FN Brno, kde začal dostávat testosteron a měnit se v muže. Velkým oříškem ale podle něj bylo, říci to svému okolí. „Měl jsem z toho obavu, jak to lidé přijmou,“ přiznal Sam.

Nejprve se svěřil své dlouholeté kamarádce. „Byla naprosto skvělá. Okamžitě mne pochopila a podpořila. To bylo vynikající. Dodal jsem si proto odvahu a řekl to i dalším lidem ve svém okolí. Přijali to mnohem líp, než jsem si původně myslel,“ popsal obrovskou úlevu.



Problém s vyšetřením

Brzy ale vyvstal jiný problém. Když si nechal změnit jméno a rodné číslo tak, aby odpovídalo mužskému, najednou měl problém nechat se vyšetřit v gynekologické ambulanci. Žádná z pojišťoven ji totiž za muže neproplácí.

„Měl jsem opět štěstí, že v Brně před půldruhým rokem otevřeli první gynekologickou ambulanci pro transgender osoby. Tam se mne ujala lékařka Hloušková, se kterou jsem maximálně spokojen. Je velmi příjemná a vše umí skvěle vysvětlit,“ pochválil doktorku z FN Brno.



Kompletní změna

Sam je nyní z větší části mužem, ale stále ještě neprošel chirurgickou změnou. K té v podstatě už nyní ani nemusí jít, protože poslanci schválili, že k oficiální změně pohlaví už operace není potřeba.

„Jenže já chci změnu dokončit úplně. Musím se přiznat, že se trochu bojím, ale na druhou stranu jsem přesvědčen, že pak budu sám se sebou ještě mnohem spokojenější,“ řekl s pevným odhodláním v hlase.



Ke změně pohlaví na operačním sále má dojít někdy v příštím roce. „Jestli se bojím, že toho někdy budu litovat? To rozhodně ne. Moc dobře vím, jak jsem se cítil jako žena a jak se cítím jako muž. Ten rozdíl je propastný a vidí to lidé i v mém okolí, kteří si všimli, že jsem mnohem šťastnější. Narodil jsem se jen zkrátka ve špatném těle,“ dodal Sam.

Speciální ambulance

Ve FN Brně funguje právě rok gynekologické ambulance pro transgender lidi, je jediná svého typu u nás. Od září 2023 zde vyšetřili přes 80 pacientů. Většinou šlo o mladé transmuže, tedy biologické ženy, které podstupují proces změny pohlaví. Ambulanci transmuži navštěvují kvůli plánované operaci pohlaví, touze po zastavení menstruačního krvácení nebo i běžné kontrole.

„Dosud jsme vyšetřili klienty nejen z našeho oddělení, ale i z jiných částí republiky a dokonce i ze Slovenska. Transmuži přicházejí nejčastěji kvůli povinnému vyšetření před operační změnou pohlaví. Velké procento klientů tvoří také ti, které trápí pravidelná menstruace. Zájem roste,“ uvedla vedoucí lékařka Lucie Hloušková.

