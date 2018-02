Uklízení ničí zdraví jako 20 cigaret denně, zjistili vědci. Můžou za to saponáty

Uklízení je otravná činnost, to je známý fakt. Dost možná je ale i škodlivá. Nastiňuje to nová studie vědců z Univerzity v Bergenu, podle kterých výpary z čisticích prostředků škodí plicím stejně jako 20 cigaret denně. Informují také, že problém se týká jen žen, u mužů žádné problémy nepozorovali.

Bergenští vědci zkoumali plíce 6 235 žen a mužů. Každé osoby se dotazovali, jak často uklízí, jakým způsobem a co k tomu používá. Konkrétně pokud používá tekuté čisticí prostředky nebo spreje.

Výsledkem bylo zjištění, že ženy, které pravidelně uklízejí, měly sníženou kapacitu plic. Platí to i pro ženy, které uklízejí jen jednou za 14 dní. Jejich kapacita plic byla snížená o tolik, že se podobala tomu, jako když by 10 až 20 let kouřily 20 cigaret denně. Autoři proto varují, že uklízení může ženám způsobovat problémy s dýchacím ústrojím. U mužů žádný podobný efekt nezjistili, ani u profesionálních uklízečů.

Podle vědců za to můžou čisticí prostředky. Řada z nich obsahuje potenciálně dráždivé látky, které po vdechnutí iritují dýchací ústrojí. A není rozdíl, zda člověk používá více spreje nebo tekutá čistidla – všechny dráždí stejně.

„Ženy, které doma uklízí nebo pracují jako profesionální uklízečky, měly akcelerované snižování funkce plic. Pravděpodobně za to mohlo vystavení prostředkům určeným k uklízení,“ stojí ve studii. Dlouhodobé uklízení tak může eventuálně vést k poškození plic a astmatu. Nejhorší je bělidlo, které může způsobit až fibriotickou změnu orgánu.

„Krátkodobé efekty čisticích prostředků na problémy, jako je astma, máme dobře zdokumentované. Nevíme ale, co způsobují dlouhodobě. Máme obavy, že následky jsou vážné,“ říká doktorka Cecile Svanesová, která studii vedla. Podle ní by bylo dobré, aby lidé množství čisticích prostředků omezili, protože na většinu úkonů stačí jen voda a hadr z mikrovláken.

Muži mají odolnější plíce

Vědci použili data z velkého evropského plicního průzkumu, který započal na přelomu tisíciletí za účelem monitorování astmatu. Z celkového počtu 6 235 lidí 1 512 mužů a 197 žen uvedlo, že nikdy neuklízelo. Pravidelně uklízelo 1 363 mužů a 2 808 žen. Profesionálními uklízeči bylo 57 mužů a 293 žen.

Mezi ženami, které pravidelně uklízely, se 13,7 procentům vyvinulo astma. Oproti tomu mezi ženami, které neuklízely, bylo jen 9,6 procent případů.

Zjištění, že mezi plicním poškozením a uklízením existuje vztah, bylo pro vědce nejdříve překvapivé. „Ale když se nad tím zamyslíte, vdechování prostředků, které jsou určené pro úklid podlahy, ne plic, vlastně nemůže být v pořádku,“ vysvětluje studie.

Naopak, že muži jsou proti čisticím prostředkům více chráněni, nebylo pro autory překvapivé. Medicína už dříve zjistila, že mužské plíce jsou více rezistentní poškození, i proti tabákovému kouři.

Vědci se nyní pokusí kontaktovat úřady, aby podpořily výrobce ve výrobě čisticích prostředků, které není možné vdechnout. Studie vyšla v odborném časopise American Thoracic Society's American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.