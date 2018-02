Elefanti se brodili bahnem: Na motorkářský sraz v Bavorsku přijely i stovky Čechů!

V noci mráz a přes den bahna po kolena. Tak to vypadalo o víkendu na 62. ročníku motorkářského srazu elefantů v Bavorském lese. Na legendárním setkání Elefantentreffen nechyběly stovky motorkářů z Čech.

Do bavorské kotliny, vzdálené 40 km od Strážného, vyrazily skupiny na dvou kolech z Benešova, Plzně, Prahy, Písku, Nýrska, Třeboně a dalších míst. Někteří Češi dokonce dorazili na historických Jawách. Auta nemají na sraz přístup.

„Zažil jsem i mínus dvacet, ale tentokrát bylo v noci mínus čtyři a přes den čtyři. To znamenalo jediné, řada motorek byla doslova utopená v bahně. Místy ho bylo skoro po kolena. Ale motorkáři jsou ti poslední, kterým by to vadilo,“ řekl pravidelný účastník Lubor Hradský. Stovky veteránů zdolávaly kopce, byly mezi nimi i pravé unikáty

Největší účast měli kromě Němců, Italové, Britové, Poláci, Češi a Španělé. Nechyběli ani Chorvati či Rusové, ti se do Bavorska vydali na motorkách o týden dříve, aby dojeli včas. Letos se na nejznámějším zimním srazu v Evropě sešlo téměř čtyři a půl tisíce lidí.

Neobvyklý název motorkářské akce Setkání slonů je odvozen od německých motocyklů značky Zündapp, kterým se přezdívalo sloni. A Elefantentreffen byl původně sraz právě těchto motocyklů KS 601.