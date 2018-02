Superměsíc rozzářil Česko: Fotograf čekal na úchvatný snímek roky

Vzdálený jen 359 000 kilometrů od naší planety a ještě v úplňku. Tyto dva astronomické jevy, kvůli nimž lidé upírali oči k nebi a brali do rukou fotoaparáty. Měsíc předvedl na obloze nad Českem podívanou, která stála za to. Fotograf Tomáš Bubík se na sociální síti přiznal, že na vysněnou fotku čekal roky.

„Zatímco v noci na středu byl Měsíc na své eliptické dráze kolem Země k naší planetě nejblíže, během středy nastal úplněk. Dochází tak ke dvěma událostem najednou. Pokud se sejdou dvě okolnosti, tedy že Měsíc je v úplňku a zároveň je k Zemi blíže než jindy, nastává tzv. superúplněk,“ vysvětlil pro Blesk astronom Pavel Suchan. Tento superúplněk je už třetí v řadě, Měsíc tuhle souhru zažil i při prosincovém a prvním lednovém úplňku.

Jeden z nejlepších úlovků se podařil nadšenému amatérskému fotografovi Tomáši Bubíkovi, který vyrazil zachytit superúplněk na Hostýn. V úterý v 18:15 se mu podařilo vyfotit měsíc za tamní bazilikou.

„Tak na tenhle záběr jsem čekal bez přehánění několik let. Buď bylo zataženo, nebo byl daleko, nebo se neprotnul s Hostýnem, ale dnes se zadařilo,“ okomentoval svůj snímek, který zveřejnil na Facebooku. Fotka Měsíce, coby rudomodré koule, zářící v pozadí Hostýna – poutního místa na Zlínsku, měla během chvilky stovky obdivných komentářů.

Modrá luna?

Podle odborníků jsme měli co do činění také s tzv. modrým Měsícem. Je to označení pro druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci. A protože v lednu už jeden úplněk nastal (2. ledna), viděli jsme už druhý lednový, tedy modrý. „Měsíc ovšem neměl modrou barvu, jedná se jen o náhodné pojmenování, které s barvou Měsíce nemá nic společného,“ dodal Pavel Suchan.

Víte, že…

Na úplné zatmění Měsíce pozorovatelné v České republice se můžeme těšit 27. července, kdy Měsíc projde středem zemského stínu a zatmění tak bude nejdelší možné, bude trvat hodinu a 44 minut.