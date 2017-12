Evropská komise posílá Česko kvůli uprchlíkům k soudu. Babiš za to tepe Chovance

Brusel posílá Česko, Polsko a Maďarsko k unijnímu soudu kvůli odmítání uprchlických kvót. Novinářům to ve čtvrtek řekl první místopředseda komise Frans Timmermans s tím, že pro nejde o žádné překvapení. Naznačil ale zároveň, že věc stále může vyřešit změna přístupu trojice zemí. To odmítá prezident Miloš Zeman i nově jmenovaný premiér Babiš (ANO). Ten kvůli tomu zkritizoval dosluhujícího ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Podle europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09) ale není jasné, co se stane, pokud Česko odmítne případnou pokutu zaplatit.

Miloš Zeman nadále v žádném případě nechce, aby se Česko zachovalo podle Timmermansova návrhu, tedy aby změnilo svůj postoj. Blesk.cz to sdělil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. „Kvóty považuji za vměšování do vnitřních záležitostí České republiky nebo jakéhokoliv jiného státu,“ prohlásil během tiskové konference před dvěma dny. Podle mluvčího jde o neměnné stanovisko.

„O pohrůžce žalobou jsme samozřejmě věděli, a přesto vláda i parlament na povinné kvóty nepřistoupily. Naší filozofií bylo pomáhat tam, kde problémy vznikají, tedy na a za hranicemi EU. Pokud se toho bude i nová vláda držet, bude to v pořádku,“ reagoval na stejný dotaz také ministr vnitra v demisi Milan Chovanec (ČSSD).

Babiš: Budeme chtít stažení žaloby

Čerstvě jmenovaný premiér Andrej Babiš se ale nevzdává a hodlá bojovat nejen proti kvótám, ale i proti evropské žalobě. „Budeme vyjednávat s Evropskou komisí o stažení žaloby, protože rozhodnutí a hlavně načasování je velice nešťastné, nevhodné vzhledem k vnitropolitické situaci u nás,“ napsal v SMS zprávě Blesk.cz šéf hnutí ANO s tím, že detaily nezná, protože agendu měla na starost v minulé vládě ČSSD.

„Pokud vím, tak pan Chovanec nikdy s komisařem pro migraci osobně nejednal, aby pro Českou republiku vyjednal pozici bez žaloby. On a pan Sobotka by měli odpovídat na tyto otázky. Musím se s tím celým obeznámit,“ doplnil Babiš s tím, že kvóty nadále považuje za nesmysl, který jen podporuje „popularitu extremistických stran v Evropě“. Stanovisko ČR chce prezentovat příští týden na summitu EU.

„To jsou hloupé a zbytečné osobní útoky. Na různých zahraničních fórech jsem osobně migraci řešil mnohokrát. I za účasti pana komisaře. Držím panu novému premiérovi palce, aby byl úspěšnější,“ reagoval na jeho slova Chovanec.

„Evropská komise si dál podřezává větev. Místo přijetí tvrdých opatření, řešení migrace a jejích příčin se neefektivně zaměřuje pouze na její důsledky. Kvóty nic neřeší a my je odmítáme i za cenu pokuty. Je naší povinností bez váhání hájit národní zájmy a v první řadě bezpečnost občanů,“ uvedla k rozhodnutí komise také 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Co bude dál? Kdo ví...

Co se stane, pokud Česko setrvá na své pozici a nejen, že migranty podle kvót nadále přijímat nebude, ale postaví se na zadní i co se týká případné pokuty? To v tuto chvíli zřejmě nikdo neví.

„Na toto není jasná odpověď. Toto není žádným evropským právním předpisem upraveno. Pokuta by zřejmě narůstala. Ale že by to mohlo vést k vyloučení České republiky z Evropské unie, či omezení našich práv v Unii, to si nemyslím,“ řekl Blesku.

Škrcení peněz ze strukturálních fondů by asi také první na řadě nebylo. „To s tím přímo nesouvisí. Respektive politicky ano a může se proti nám začít na půdě bruselských organizací začít vést debata jako o státu, který chce výhody, ale odmítá platit. Zatím mám ale pocit, že většina zahraničních politiků, včetně předsedy Evropské komise pana Junckera, odmítá spojovat téma kvót s dotacemi,“ dodal.

Kvóty měly pomoci Itálii a Řecku



Česko, Polsko a Maďarsko podle komise dál neplní své povinnosti plynoucí z programu jednorázového přerozdělování žadatelů o azyl v rámci Evropské unie, přestože soudní dvůr EU na počátku září potvrdil jeho platnost. Odpovědi trojice zemí na stanovisko komise byly neuspokojivé a státy nenaznačily, že se na věci chtějí začít podílet.

Mechanismus kvót měl pomoci Itálii a Řecku, kam se uchýlilo množství uprchlíků mířících do Evropy ze severu Afriky.

Krizový režim končí. Proud migrantů na hlavních trasách do EU klesl o 63 procent

Řízení s Českem, Polskem a Maďarskem zahájila komise 15. června. Soud může rozhodnout o vysoké jednorázové pokutě či opakovaném penále do chvíle, než trojice zemí své povinnosti splní. Program, na kterém se státy přes odpor ČR a dalších států shodly v roce 2015, skončil po dvou letech v září. Předpokládal přesun až 160 000 lidí, ostatní státy si ale dosud převzaly jen o něco více než 30 000 osob. Timmermans ve čtvrtek upozornil, že v Itálii a Řecku je stále několik tisíc lidí, kteří byli do program zařazeni a čekají na přesun.

Pokud ČR a další země, které komise kvůli kvótám poslala k soudu, změní přístup a ukáží snahu program plnit, situaci by to vyřešilo, míní Timmermans.

Evropská komise trvá na tom, aby pro případ vážné migrační krize v některé členské zemi existoval v EU trvalý mechanismus přerozdělování uprchlíků.